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ПОЛІТИКА

Україна повернула тіла 94 загиблих захисників

20 листопада 2023, 13:08
Україна повернула тіла 94 загиблих захисників
Фото: ukr.media
До України сьогодні, 20 листопада, вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників.

Україні вдалося повернути тіла 94 загиблих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

"Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - додали у штабі.

Зазначимо, що росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. 

війназагиблізахисники

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