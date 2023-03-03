Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Мова йде про 17 військовослужбовців.

До України сьогодні, 3 березня вдалося повернути тіла полеглих захисників.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що загалом з початку повномасштабного вторгнення рф з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 українських захисників.

Працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, що 2 лютого відбувся один із найбільших обмінів тілами з рф. Тоді Україні вдалося повернути тіла близько 150 своїх захисників.