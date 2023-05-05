Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Передання тіл із тимчасово захоплених територій відбулося за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
У відомстві наголошують, що передання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", — додали у Мінреінтеграції.