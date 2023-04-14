Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

До України повернулися загиблі військові.

До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.

Про це повідомили Мінреінтеграції України.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти. Подробиць у відомстві не навели.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення росії станом на 3 березня були дані про повернення тіл 1426 українських військових.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.