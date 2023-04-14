Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників
До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.
Про це повідомили Мінреінтеграції України.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.
Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти. Подробиць у відомстві не навели.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення росії станом на 3 березня були дані про повернення тіл 1426 українських військових.
Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.