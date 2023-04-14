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Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

14 квітня 2023, 14:30
Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників
Фото: Радіо свобода
До України повернулися загиблі військові.

До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.

Про це повідомили Мінреінтеграції України.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти. Подробиць у відомстві не навели.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення росії станом на 3 березня були дані про повернення тіл 1426 українських військових.

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

 

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