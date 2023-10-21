Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей

Лубінець окремо нагадав, що в разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмана.

Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей — 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 і 9 років.

Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак й омбудсман Дмитро Лубінець.

Один із хлопчиків жив у Хероснскій області, його примусово вивезли в окупований Крим. Мати хлопчика була військовою і з початком війни пішла захищати Україну. Згодом вона потрапила в полон. Дитина залишалася з дідусем і бабусею, поки її не вивезли. Мати хлопчика обміняли, а тепер вона знову зустрілася із сином.

Ще один хлопчик опинився у Брянській області росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся.

Історії двох інших дітей Єрмак не розповів.

Лубінець окремо нагадав, що в разі зникнення дитини на окупованих територіях варто звертатися до Офісу омбудсмана.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.