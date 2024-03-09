Україна повернула з окупації ще десятьох дітей

У кожної дитини травми після життя в російській окупації.

Україні вдалося повернути ще десятьох дітей з тимчасово окупованих територій. Зараз усі їхні сім'ї в безпеці.

Про це повідомив очільник Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед діток, яких вдалося повернути на підконтрольну Україні територію дівчинка Аліна, яка залишилася вдома з татом після того, як її маму Марину депортували росіяни.

"Дівчинка змушена була відвідувати російську школу, слухати й співати там гімн росії, носити дорогу шкільну форму. За будь-яку відмову виконувати все це дітям погрожували занижувати оцінки. Хоча малювати й писати листи російським солдатам Аліна все ж відмовилася, сказавши вчительці, що не вміє малювати й не знає російську мову", — пише Кулеба.

Хлопчик Олексій, тато якого помер в окупації від хвороби серця, також згадує лише російські підручники, якими дуже швидко замінили усі українські книжки у школі.

13-річний Орест і 11-річна Меланія опинилися розлученими з батьками після того, як ЗСУ звільнили Правобережжя. Батьки відвезли дітей на Лівобережжя до бабусі й дідуся, якомога далі від зони бойових дій. Діти 1,5 року не бачилися із батьками.

У Save Ukraine також розповіли історію маленької Лани, яка народилася вже в окупації. Її мама Таміла повномасштабне вторгнення зустріла вагітною.

"Дуже важко доводилося виживати в перші місяці, коли був дефіцит продуктів і ліків в окупації. Дуже сподівалася молоді жінка, що народжуватиме у вільній Україні, але ні – у пологовий їхали через кільканадцять російських блокпостів. Ледь домовилися з військовими пропустити їх. Нове життя народжувалося під вибухи. Породіллі було дуже страшно, та, на щастя, обійшлося без сховища. Додому їх виписали через чотири години після пологів, так і не зробивши дитині жодного щеплення", – зазначає очільник Save Ukraine.