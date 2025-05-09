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Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

09 травня 2025, 18:51
Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей
Фото: Укрінформ
Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих росією територій ще дев'ятьох дітей. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
 
Про це повідомляє у Telegram радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.
 
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих територій", - повідомила Зарівна.
 
За її словами, серед повернутих - 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці.
 
Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів.
 
Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн рф і брати участь у мілітаризованих заходах.
 
"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою. Продовжуємо боротися за кожну українську дитину", - зазначила радниця глави ОП.

 

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