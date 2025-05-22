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Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

22 травня 2025, 19:35
Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей
Фото: Укрінформ
Серед них - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги.
Україна повернула додому ще дев'ятьох дітей, яких російська влада незаконно утримувала на окупованих територіях.
 
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
 
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування. Серед них - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів. Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок", - написав Єрмак.
 
Він подякував команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії.
 
"Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей", - додав голова ОП.

 

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