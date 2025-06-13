Україна повернула з окупованої території ще 11 дітей

Повернути вдалось 8 дівчат та 3 хлопчиків.

Сьогодні на підконтрольну територію України повернули ще 11 дітей з ТОТ Херсонщини.

Про це повідомив в Тelegram-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще одинадцятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини нарешті на підконтрольній Україні території", - йдеться у дописі.

Він додав, що завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та зусиллям команди "Save Ukraine" вдалося повернути 8 дівчат та 3 хлопчиків, яких виховують у девʼяти родинах. Наймолодшій дитині – лише чотири роки, найстаршій – сімнадцять. Серед них також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.

Прокудін додав, що цих дітей змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, дехто пережив візити озброєних співробітників ФСБ і перебування у так званих "таборах перевиховання".

"І все це – лише через те, що вони українці. Зараз діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку" - додав він.

За інформацією очільника ОВА, з початку року вже вдалося евакуювати 67 дітей з поки що окупованих громад Херсонщини.