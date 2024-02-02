Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей

Вік дітей, яких повернули, — від 0 до 16 років.

Команда Save Ukraine повернула з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей ще чотирьох дітей. Загалом їм вдалося повернути 235 українських дітей.

Про це повідомила організація Save Ukraine.

Вік дітей, яких повернули, — від 0 до 16 років. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації.

Також стало відомо, що Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей з росії та тимчасово окупованих територій. Канада допомагатиме Україні створювати юридичні справи для повернення дітей, а також задіє до коаліції інші країни, зокрема працюватиме з тими державами, які "мають прямі відносини з росією".

У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.