Україна повернула 106 полонених: багатьох вважали безвісти зниклими

З російського полону вдалось повернути ще 106 захисників з Бахмутського напрямку.

Серед них – 8 офіцерів і 98 солдатів та сержантів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави", – написав він.

За його слова, серед полонених було багато тих, хто вважався безвісти зниклими.

"Рідні цих людей пройшли складний етап. Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання президента якнайшвидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив це завдання як одне з ключових. Усі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", – зазначив голова ОП.