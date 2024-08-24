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Україна повернула з полону 115 захисників

24 серпня 2024, 16:15
Україна повернула з полону 115 захисників
Наразі триває робота над тим, що повернути додому всіх захисників.
У День Незалежності Україна та росія провели обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 
 
За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. 
 
"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – написав Зеленський на своїй сторінці в Telegram.
 
Це перший обмін з початку наступу України в Курській області.
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