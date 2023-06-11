Україна повернула з полону 95 захисників

Найбільше військовополонених з Маріуполя, з-під Бахмута та з острова Зміїний.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, де Україна повернула додому 95 людей, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів", йдеться в дописі.

Єрмак додав, що до своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".