Україна повернула з полону 95 захисників
Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, де Україна повернула додому 95 людей, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак в Telegram-каналі.
"Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів", йдеться в дописі.
Єрмак додав, що до своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".
Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".