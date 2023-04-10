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Україна повернула з полону ще 100 військових

10 квітня 2023, 16:46
Україна повернула з полону ще 100 військових
Фото: ТАСС
Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, Гостомеля та Бахмута.

Сьогодні, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них є дев'ятеро офіцерів, решта – представники рядового та сержантського складу. 

З полону повернулися 24 військових Нацгвардії, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовий ЗСУ та 11 тероборонців.

Звільнені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Зокрема вони обороняли Маріуполь, Бахмут і Гостомель, а також Чонгар, острів Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Це був непростий обмін. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України", – зазначив Єрмак.

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