Україна повернула з полону ще 100 військових

Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, Гостомеля та Бахмута.

Сьогодні, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них є дев'ятеро офіцерів, решта – представники рядового та сержантського складу.

З полону повернулися 24 військових Нацгвардії, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовий ЗСУ та 11 тероборонців.

Звільнені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Зокрема вони обороняли Маріуполь, Бахмут і Гостомель, а також Чонгар, острів Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Це був непростий обмін. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України", – зазначив Єрмак.