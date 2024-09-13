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ПОЛІТИКА

Україна повернула з полону ще 49 військових

13 вересня 2024, 14:11
Україна повернула з полону ще 49 військових
t.me/V_Zelenskiy_official
13 вересня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією.

Ще 49 українців і українок повернули додому з полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це — воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Серед повернених Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька, розповів Зеленський. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Усі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних", — наголосив Зеленський.

війнаполоненіВолодимир Зеленський

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