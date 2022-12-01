Україна повернула з полону ще 50 захисників
01 грудня 2022, 16:07
Джерело: t.me/ermaka
Україна під час чергового обміну повернула з російського полону 50 захисників.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед повернутих додому оборонці Маріуполя, зокрема й Азовсталі, а також полонені, що були в Оленівці. Додому повертаються також захисники, які були поранені в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках та потрапили до рук окупантів.
Нагадаємо, що 23 листопада повернули 35 українських військових та одного цивільного.