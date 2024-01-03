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ПОЛІТИКА

Україна повернула з полону військових

03 січня 2024, 18:18
Україна повернула з полону військових
Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs
Україна повернула понад 200 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.

У середу, 3 січня, Україна повернула з російського полону військових, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Instagram та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь. Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі",- повідомив Зеленський.

Водночас у своєму Telegram Лубінець повідомив, що з полону повернено 230 військових.

"Сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні", - написав він.

3 січня відбувся 49-й обмін полоненими, наразі Україна повернула вже 2828 захисників, додав він.

Омбудсман нагадав, що Україна прагне повернути усіх своїх громадян і продовжує працювати над цим питанням.

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