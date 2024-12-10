Україна повернула з рф та окупованих територій п’ятеро дітей з родинами

Україні вдалося повернути з країни-агресора росії та тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей разом із родинами.

Він зазначив, що повернення відбулося у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

За його даними, серед повернутих — троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривалий час перебували у рф, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, виїхав з окупованої території.

Крім того, важливим досягненням стало і визволення родини з чотирьох людей, в якій дітей 11 та 14 років переслідували через проукраїнську позицію рідних, а також допомога 77-річній жінці, яка не могла евакуюватися самостійно.

"Їхні історії - свідчення того, з яким терором і страхом змушені жити люди під окупацією. Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату — українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома", – додав керівник ОП.