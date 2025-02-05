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Україна повернула з російського полону 150 захисників

05 лютого 2025, 15:55
Україна повернула з російського полону 150 захисників
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Деякі з полонених перебували в неволі понад два роки.

Україна 5 лютого здійснила новий обмін полоненими. З російського полону повернулися до дому 150 захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
 
"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав він.
 
За його словами, деякі з полонених перебували в неволі понад два роки. Сьогодні для них та їхніх родин — день, що вартий більше за роки очікування, адже вони повернулися додому живими та вільними.
 
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