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ПОЛІТИКА

Україна повернула з російського полону 45 військових і двох цивільних

06 липня 2023, 16:03
Україна повернула з російського полону 45 військових і двох цивільних
Джерело: /t.me/ermaka2022
Також додому повернулися незаконно вивезені до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Україна повернула з російського полону додому 45 військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та двох цивільних.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулися двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.

"Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону", - повідомив Єрмак.

Також додому повернулися незаконно вивезені до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", – додав керівник ОП.

полоненівійна

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