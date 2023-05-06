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Україна повернула з російського полону 45 захисників "Азовсталі"

06 травня 2023, 15:44
Україна повернула з російського полону 45 захисників
Фото: Радіо свобода
Серед них - 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

У суботу, 6 травня, Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців – захисників та захисниць Маріуполя, які тримали оборону на металургійному комбінаті Азовсталь.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, всі звільнені захисники - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.  

Також серед звільнених є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі". 

"Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", - зазначив Єрмак

 

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