Україна повернула з російського полону 75 осіб. Серед них - 71 військовослужбовець

Серед звільнених українців – четверо цивільні.

Україна звільнила з російського полону 75 своїх людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених українців – четверо цивільні.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", - заявив він.

За словами президента, з російського полону повернулися воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами", - зазначив він.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що працівники Офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"Захисників і Захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю", - додав він.

При цьому Лубінець подякував за плідну роботу Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ за спільну роботу.