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Україна повернула з російського полону 95 військових

19 жовтня 2024, 09:07
Україна повернула з російського полону 95 військових
фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів
Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - написав він.
 
Президент подякував команді, яка займається пошуком і звільненням полонених.
 
"Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - додав він.
 
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що провів 58-й обмін військовополоненими. Там додали:
 
" Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора".
 
Там зазначили, що серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

 

"Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей", - додали у штабі.

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