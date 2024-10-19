Україна повернула з російського полону 95 військових

Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - написав він.

Президент подякував команді, яка займається пошуком і звільненням полонених.

"Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - додав він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що провів 58-й обмін військовополоненими. Там додали:

" Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора".

Там зазначили, що серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.