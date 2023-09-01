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ПОЛІТИКА

Україна повернула з російського полону групу дітей

01 вересня 2023, 16:59
Україна повернула з російського полону групу дітей
Джерело: t.me/ermaka
Протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.

Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.

Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.

З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

війнадітиполон

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