Україна повернула з російського полону групу дітей

Протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.

Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом останнього тижня з росії вдалось вивезти 11 дітей.

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.

Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.

З початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.