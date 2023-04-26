Україна повернула з російського полону ще 44 людини

Серед звільнених є поранені, яких катували росіяни.

У середу, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна повернула з російського полону 36 рядових та сержантів і шістьох офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході.

Також серед звільнених з полону є двоє цивільних.

"Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону", – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Тоді додому повернулось 20 захисниць та 80 захисників України. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 2 279 українців.