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Україна повернула з тимчасової окупації рф ще шістьох дітей

23 жовтня 2024, 16:53
Україна повернула з тимчасової окупації рф ще шістьох дітей
Фото: Дмитро Лубінець
На підконтрольну Україні територію повернулися п'ять сімей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, а також з території тимчасово окупованого Криму.
З тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму Україні вдалося повернути ще шістьох дітей.
 
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
 
В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та Криму.
 
За словами Лубінця, сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Окупанти змусили отримати російські паспорти дорослих членів родин примусили, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України. 
 
"Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою "руского міра". Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", — наголошує омбудсман.
 
Наразі сім’ї перебувають на підконтрольній Уряду України території. 
 
"Держава готова до повернення усіх своїх громадян і надаватиме їм базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронні органи зафіксують російські злочини, свідками чи жертвами яких стали українські діти", — підкреслив Дмитро Лубінець.

 

діти війниповерненнявійна в Україніросія окупанти

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