Україна повернула з тимчасової окупації рф ще шістьох дітей

На підконтрольну Україні територію повернулися п'ять сімей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, а також з території тимчасово окупованого Криму.

З тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму Україні вдалося повернути ще шістьох дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA 5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької областей та Криму.

За словами Лубінця, сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Окупанти змусили отримати російські паспорти дорослих членів родин примусили, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України.