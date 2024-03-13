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Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій

13 березня 2024, 11:09
Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій
https://t.me/olexandrprokudin/
Сьогодні Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення росії опинилися в окупації.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав в Telegram-каналі.

"Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", - сказав Прокудін.

Ще вдалося повернути 17-річного хлопця, який не захотів отримувати російський паспорт і був змушений переховуватися від окупаційної влади.

Тепер всі діти в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу, щоб повернутися до звичного життя. 

За словами Прокудіна, від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.

 
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