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Україна повинна схвалити складні рішення про подальшу мобілізацію – Блінкен

04 грудня 2024, 16:35
Україна повинна схвалити складні рішення про подальшу мобілізацію – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Мобілізація, за його словами, має критично важливе значення.
Україна повинна схвалити складні рішення про продовження мобілізації для протидії російській агресії.
 
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО.
 
"Це має критичне значення, бо навіть за наявності грошей та боєприпасів, на лінії фронту мають бути люди, аби протистояти російській агресії. Україні доведеться ухвалити складні рішення стосовно подальшої мобілізації, але ці рішення є необхідними", - наголосив Блінкен.
 
Водночас, як додав держсекретар, США мають і свої зобов'язання.
 
"Для кожної особи, кожного солдата, якого Україна мобілізує, ми зобов'язалися забезпечити їхню підготовку і необхідне спорядження для ефективного захисту країни", - додав Блінкен.
 
Ентоні Блінкенвійна в Україніросія окупанти

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