Україна прагне домовитися про візит до Києва нового прем’єра Польщі

При чому Володимир Зеленський та Дональд Туск можуть зустрітися раніше, ніж відбудеться такий візит.

Україна прагне якомога швидше домовитися про візит у Київ нового прем’єра Польщі Дональда Туска.

Про це пише польське видання Onet, посилаючись на джерела.

У виданні зазначили, що таким чином у Києві хочуть перезапустити українсько-польські відносини.

При чому за даними Onet, такий візит має відбутися незалежно від того, чи зустрінеться президент України Володимир Зеленський із Туском у Брюсселі на полях саміту ЄС. Останній відбудеться вже цього тижня – 14-15 грудня.

"Можливо, ми побачимо президента Зеленського в Брюсселі, Україна сьогодні рахує години та дні, бо чекає подальшої підтримки", – заявив Туск під час одного зі своїх виступів у вівторок, 12 грудня.

Щоправда, за даними видання поки можливість такої зустрічі у Брюсселі не підтвердили.

Водночас за даними ЗМІ, в Україні хочуть, аби візит Туска в Київ став однією із перших закордонних поїздок нового прем’єра Польщі. Цю інформацію видання підтвердили кілька джерел, в тому числі й українських.

"Це, звісно, ​​логістично складна справа. 16 годин їзди в один бік і шістнадцять годин їзди в інший бік. Але польські та західні політики регулярно їздять до Києва, тож шлях вже проторований. Такий візит був би природним", – заявив один із політиків Громадської платформи.

Нагадаємо, Сейм Польщі у вівторок ввечері, 12 грудня, висловив вотум довіри уряду прем'єр-міністра Дональда Туска. За вотум довіри проголосували 248 депутатів, проти – 201. Ніхто не утримався.

У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.

На церемонії в президентському палаці були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери сейму та сенату Шимон Головня та Малгожата Кідава-Блонська, а також члени президії сейму і представники парламентських кіл.