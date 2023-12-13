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ПОЛІТИКА

Україна прагне домовитися про візит до Києва нового прем’єра Польщі

13 грудня 2023, 10:27
Україна прагне домовитися про візит до Києва нового прем’єра Польщі
Фото: Shutterstock
При чому Володимир Зеленський та Дональд Туск можуть зустрітися раніше, ніж відбудеться такий візит.

Україна прагне якомога швидше домовитися про візит у Київ нового прем’єра Польщі Дональда Туска.

Про це пише польське видання Onet, посилаючись на джерела.

У виданні зазначили, що таким чином у Києві хочуть перезапустити українсько-польські відносини.

При чому за даними Onet, такий візит має відбутися незалежно від того, чи зустрінеться президент України Володимир Зеленський із Туском у Брюсселі на полях саміту ЄС. Останній відбудеться вже цього тижня – 14-15 грудня. 

"Можливо, ми побачимо президента Зеленського в Брюсселі, Україна сьогодні рахує години та дні, бо чекає подальшої підтримки", – заявив Туск під час одного зі своїх виступів у вівторок, 12 грудня.

Щоправда, за даними видання поки можливість такої зустрічі у Брюсселі не підтвердили. 

Водночас за даними ЗМІ, в Україні хочуть, аби візит Туска в Київ став однією із перших закордонних поїздок нового прем’єра Польщі. Цю інформацію видання підтвердили кілька джерел, в тому числі й українських.

"Це, звісно, ​​логістично складна справа. 16 годин їзди в один бік і шістнадцять годин їзди в інший бік. Але польські та західні політики регулярно їздять до Києва, тож шлях вже проторований. Такий візит був би природним", – заявив один із політиків Громадської платформи.

Нагадаємо, Сейм Польщі у вівторок ввечері, 12 грудня, висловив вотум довіри уряду прем'єр-міністра Дональда Туска. За вотум довіри проголосували 248 депутатів, проти – 201. Ніхто не утримався. 

У середу, 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.

На церемонії в президентському палаці були присутні не лише президент Анджей Дуда та члени уряду Дональда Туска, а й спікери сейму та сенату Шимон Головня та Малгожата Кідава-Блонська, а також члени президії сейму і представники парламентських кіл.

ПольщаТускзустрічЗеленський.

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