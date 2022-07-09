Мета Украни - повернути Херсон до кінця 2022 року - ЗМІ

Минулого тижня ЗСУ провели наймасштабніші наземні атаки з початку вторгнення

Через тиждень після початку нового контрнаступу українські сили досягають успіхів на півдні. Мета полягає в тому, щоб повернути собі велику частину окупованої росією Херсонської області до кінця року, повідомили CNN високопосадовці США та України, передає УНН

Минулого тижня ЗСУ провели наймасштабніші наземні атаки з початку вторгнення, після безперервних атак на командні пункти, склади боєприпасів та запаси палива далеко за лінією фронту, пише видання.

За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігають, як українські сили досягли певного успіху в нападі на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати російські війська, дислоковані нині на захід від річки Дніпро.

"По-перше, в Херсонській області ми спостерігаємо наступальні операції українців, які тривають, - заявив генерал Пет Райдер. - Вони продовжують рухатись уперед. Нам відомо, що вони відвоювали кілька сіл".

За словами українських офіційних осіб, мета полягає в тому, щоб захопити як мінімум усю територію на північ чи захід від річки Дніпро, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, місце важливої гідроелектростанції, а також канал, який забезпечує Крим великою кількістю води.

"Нинішній наступ на півдні носить широкомасштабний характер, сягаючи більш ніж на 100 миль, щоб не допустити концентрації російських підрозділів в одній точці. Крім того, почастішали диверсійні операції та напади на проросійських чиновників на окупованих територіях", - додає CNN.

Офіційні особи США визнають, що мета України щодо повернення Херсона до кінця 2022 року амбітна, але залишається досяжною, якщо Україна продовжить домагатися прогресу у своїх поточних операціях.