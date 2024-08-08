Україна працює над реалізацією спільного захисту від російських ракет з НАТО – Зеленський

З НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та усієї Європи

Київ працює над тим, аби країни НАТО допомагали збивати російські ракети і безпілотники.

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

"Сьогодні, 8 серпня, провів нараду з міжнародниками з Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, військовими, Головним управлінням розвідки та чиновниками Офісу президента. Головною темою обговорень стала взаємодія з країнами НАТО, у тому числі з сусідами в регіоні, які є частиною Альянсу", - заявив український глава.

Він додав, що разом з країнами-сусідами з НАТО можна додати більше безпеки та стабільності для регіону та усієї Європи. Тому потрібні практичні кроки.

"Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет та дронів - ми працюємо над реалізацією", - підсумував Зеленський.