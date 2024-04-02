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Україна працює над створенням великої справи про геноцид – генпрокурор Костін

02 квітня 2024, 18:53
Україна працює над створенням великої справи про геноцид – генпрокурор Костін
Фото: 24 канал
Офіс генпрокурора зафіксував понад 125 тисяч воєнних злочинів рф, тисячі з них — у Бучі.

російські злочини на окупованих українських територіях, зокрема масові вбивства у Бучі, демонструють зразок геноциду, який має бути розглянутий усередині країни та, зрештою, у Міжнародному кримінальному суді. Це одна велика справа.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Reuters.

Заява Костіна пролунала через два роки після масового вбивства цивільних у місті Буча, невдовзі після того, як москва розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 125 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами, тисячі з них - у Бучі.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт диктатора росії путіна за депортацію українських дітей до росії у 2023 році. У березні цього року він видав ордери на арешт за злочини проти людяності проти російських командирів за удари по цивільній інфраструктурі.

Двох людей засудили українські суди за підбурювання до геноциду, одного - за поширення антиукраїнської пропаганди, у тому числі за заклики до втоплення українських дітей, але не за загальний план геноциду, який розслідує Костін.

війна в Україніросія окупантизлочини рфгенеральна прокуратура

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