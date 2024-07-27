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Україна презентували робота "Ratel Н" для евакуації поранених з поля бою

27 липня 2024, 13:56
Україна презентували робота
Фото: Михайло Федоров
Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога.
В Україні запустили у серійне виробництво робота для евакуації поранених з поля бою "Ratel Н". 
 
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити близько 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.
 
Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Ratel Н також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.
 
Машина може виконувати різні завдання. На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.
 
"Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек", — підкреслив Федоров.
евакуаціявійна в УкраїніПораненіросія окупанти

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