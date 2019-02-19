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Україна продала арештоване майно "Газпрому"

"Газпром" безуспішно судиться проти АМКУ
Венчурний фонд "Голдмен" придбав 40,2% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належали російському "Газпрому", за 41 мільйон гривень.
Україна продала арештоване майно "Газпрому" Фото: english.ruvr.ru

Згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції "Газтранзиту" в кінці січня 2019 року продані за 41,025 млн грн, що на 2% вище їх стартової ціни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кінцевим бенефіціаром "Голдмен" вказаний Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери" народного депутата Андрія Журжія.

Раніше Україна примусово продала 40%-у частку в ПАТ "Інститут "ПівденНДІГіпрогаз" (Донецьк), що належала ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень. Відтоді "Газпром" безуспішно судиться проти АМКУ в українських судах.

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19 02 2019 18:19
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