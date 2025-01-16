Україна продемонструвала новий рівень атаки по рф – ЗМІ

Цілями були критичні підприємства, які рф використовує для війни проти України.

У ніч на вівторок українські військові завдали наймасштабнішого удару по цілях у глибині росії. Атака охопила щонайменше сім областей росії, куди цілили по військових, промислових та енергетичних об'єктах, із використанням понад 200 безпілотників дальнього радіусу дії.

Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

російські військові блогери заявили про застосування нового типу безпілотника під назвою "Пекло", який був представлений Україною лише в грудні. Також, за їхніми даними, у ході атаки використовувались американські ракети ATACMS та британські Storm Shadow. Удари завдавалися по військових об'єктах рф на відстані від 200 до 1100 км від кордону з Україною.

Українські безпілотники завдали ударів по критичних об’єктах, зокрема в Татарстані, де влучили у сховище зрідженого природного газу, спричинивши масштабну пожежу. У Саратовській області, на військовому аеродромі Енгельс, знищено склад пального. Це вже другий удар по цьому об'єкту за останні місяці.

Українські удари також були спрямовані проти підприємств хімічної та металургійної галузей, які постачають матеріали для оборонного сектору рф. В енергетичному секторі росія продовжує зазнавати значних втрат: за даними BBC, у 2024 році було зафіксовано 31 атаку на нафтопереробні заводи та десятки ударів по паливних складах, що призвело до втрати 12% переробних потужностей.

У відповідь на дефіцит, москва запровадила заборону на експорт нафтопродуктів, таких як бензин та дизельне пальне. Однак ці заходи не врятували внутрішній ринок: ціни на бензин зросли на 11% за рік.

Західні аналітики зазначають, що подібні атаки демонструють неспроможність російської системи протиповітряної оборони ефективно захистити стратегічні об'єкти. Натомість українська оборонна промисловість, попри війну, продовжує розвиватися та впроваджувати нові розробки в галузі озброєння.

Експерти припускають, що такі удари створюють додатковий тиск на кремль, адже регулярні пошкодження стратегічно важливих об’єктів є вагомим викликом для російської економіки. У німецькому виданні зазначають, що ці обставини можуть підштовхнути москву до пошуку шляхів врегулювання війни.

У ніч із 15 на 16 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод, який є одним із головних підприємств військово-промислового комплексу росії.

Очільник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що на підприємстві також виготовляють колоксилін ‒ компонент, який застосовують у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих матеріалів.

"Цей завод є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. Із початком повномасштабної війни в Україні його виробничі обсяги значно зросли", ‒ зазначив Коваленко, але не уточнив наслідки нічної атаки.