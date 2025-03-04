Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі США – Шмигаль

Український уряд розраховує підписати угоду про корисні копалини

Уряд робить усе для того, аби армія України мала все необхідне. Підтримка США Україною на сьогодні є і продовжується.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши громадянам Штатів за значну допомогу протягом трьох років повномасштабної війни усім необхідним: грошима, санкціями, зброєю і політично.

Уряд "абсолютно спокійно" всіма наявними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, з Конгресом, з адміністрацією Дональда Трамп і з самим президентом, аби країни продовжили боротьбу за справедливий і тривалий мир. Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США.

Шмигаль зазначив, що робота зі США відбувається щоденно, зокрема з Конгресом.

"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом цих трьох років, буде продовжуватися", – сказав він.