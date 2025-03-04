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Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі США – Шмигаль

04 березня 2025, 13:35
Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі США – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Український уряд розраховує підписати угоду про корисні копалини
Уряд робить усе для того, аби армія України мала все необхідне. Підтримка США Україною на сьогодні є і продовжується.
 
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши громадянам Штатів за значну допомогу протягом трьох років повномасштабної війни усім необхідним: грошима, санкціями, зброєю і політично. 
 
Уряд "абсолютно спокійно" всіма наявними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, з Конгресом, з адміністрацією Дональда Трамп і з самим президентом, аби країни продовжили боротьбу за справедливий і тривалий мир. Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США.
 
Шмигаль зазначив, що робота зі США відбувається щоденно, зокрема з Конгресом. 
 
"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом цих трьох років, буде продовжуватися", – сказав він.
 
Зокрема, уряд розраховує підписати угоду про спільне створення інвестиційного фонду, укладання якої зірвалося минулого тижня. 
 
"Ми готові її підписувати і будемо рухатися в цьому напрямку. Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами. І також дякую Євросоюзу, Єврокомісії, всім країнам G7, всім країнам Євросоюзу за непохитну підтримку України протягом цих трьох років. Сьогодні активно відбувається комунікація з усім нашими партнерами. Ми працюємо над залученням кошті для українського виробництва, а я наголошую, більше 30 % зброї, техніки, боєприпасів Україна виробляє самостійно", – додав він. 

 

війна в Україніросія окупантиСША

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