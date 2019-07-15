Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари
Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.
15 травня 2019 року під час засідання уряду ухвалили рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, а також запровадження спеціальних мит на російські товари, загальна вартість яких складає 510 мільйонів доларів на рік.
Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.
18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти та нафтопродуктів до України.
Відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на нещодавнє розширення Україною переліку заборонених російських товарів, який, зокрема, скляні банки та склотару.
Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року прем’єр-міністр Росії підписав рішення про заборону на ввезення деяких товарів на територію РФ. Його ухвалили у відповідь на заборону українського уряду на ввезення російських товарів, зокрема продуктів з глюкози та крохмалю з кукурудзи. Це рішення український уряд ухвалив 27 грудня.
До переліку заборонених до ввезення в Росію українських товарів додали українську кондитерську продукцію, пшеницю, соняшникову олію, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання. За підрахунками мінекономіки РФ, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.
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