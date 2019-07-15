Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари

Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів

Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше введеної наприкінці 2015 року як відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.

15 травня 2019 року під час засідання уряду ухвалили рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, а також запровадження спеціальних мит на російські товари, загальна вартість яких складає 510 мільйонів доларів на рік.

Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.

18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти та нафтопродуктів до України.

Відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на нещодавнє розширення Україною переліку заборонених російських товарів, який, зокрема, скляні банки та склотару.

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року прем’єр-міністр Росії підписав рішення про заборону на ввезення деяких товарів на територію РФ. Його ухвалили у відповідь на заборону українського уряду на ввезення російських товарів, зокрема продуктів з глюкози та крохмалю з кукурудзи. Це рішення український уряд ухвалив 27 грудня.

До переліку заборонених до ввезення в Росію українських товарів додали українську кондитерську продукцію, пшеницю, соняшникову олію, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання. За підрахунками мінекономіки РФ, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.