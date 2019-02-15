Україна продовжить відмовляти у в'їзді ізраїльтянам, якщо Тель-Авів не змінить підхід, – депутат

Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" 35 громадянам Ізраїлю було відмовлено у в'їзді на територію України

Україна продовжить відмовляти у в'їзді громадянам Ізраїлю, якщо Тель-Авів буде продовжувати такі ж дії в аеропорту імені Бен-Гуріона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Георгій Логвинський.

За його словами, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" 35 громадянам Ізраїлю було відмовлено у в'їзді на територію України. Причини відмови законні - немає достатніх коштів, не підтверджена мета візиту.

Він також повідомив, що керівники МВС Ізраїлю повідомили йому, що у відповідь вони затримали цілий літак з України зі 140 українськими громадянами на знак протесту.

"Зараз під мої гарантії 35 ізраїльтян пропущені і все 140 українців в'їхали на святу землю. Завдяки втручанню в двох країнах всі на свободі. Однак друзі, хочу повідомити, що якщо найближчим часом аеропорт Бен Гуріон не замінить своє ставлення до українців, ми і далі будемо діяти за принципом взаємності", - написав Логвинський.

Відзначимо, що в четвер у "Борисполі" відмовили у в'їзді 14 ізраїльтянам, Ізраїль у свою чергу повернув 54 людини.

У ДПСУ вчора відзначили, що всі ізраїльтяни, яким було відмовлено у в'їзді, не змогли належним чином підтвердити мету візиту.

"Немає ніякого упередженого ставлення, є буденна робота. Немає такого, що у нас є якісь збільшення непропуску громадян Ізраїлю. У нас була ситуація, коли протягом дня з різних рейсів в різних напрямках було відмовлено у пропуску 16 громадянам Ізраїлю. Просто вони не змогли належним чином підтвердити мету візиту в Україну. Це був просто збіг певних обставин. У цьому немає ніякого злого умислу", - сказав представник ДПСУ Олег Слободян.

Відзначимо, що останнім часом у Бен-Гуріоні почастішали випадки затримання українських громадян, деяких з них довго допитують про мету візиту, деяких після цього відправляють додому.

За заявою МВС Ізраїлю, подібна практика пояснюється збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.