Україна програє війну проти росії, якщо США не нададуть більше зброї – Шумер

Зокрема він акцентував увагу на дефіциті снарядів.

Лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер, який днями приїжджав у Київ, виступив із попередженням про необхідність надання більшої допомоги Україні і пообіцяв не "кидати" союзника.

Політик зауважив, що 2024 рік є вирішальним моментом в історії світу, адже "поразка України в битві з росією буде руйнівною для США".

Про це повідомляє CNN.

"Це переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів показати себе − наші сили, нашу владу, наші можливості у світі. Коли ми вирушили туди, ми сказали українському народу: Америка вас не покине", − додав він.

Шумер наголосив, що Україна потребує більше артилерійських снарядів, зброї для руйнування російських мереж постачання, а також зенітного озброєння.

Сенатор навів кілька прикладів того, як Україна намагається вести свою війну. Зокрема він розповів, що зустрівся з українським оператором безпілотника, який зміг ідентифікувати російську артилерію, але більше не мав боєприпасів для її знищення.

Шумер також зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

"росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", − наголосив він.