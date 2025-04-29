Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна пропонує безпекову співпрацю у форматі Тримор'я – Зеленський

29 квітня 2025, 18:51
Україна пропонує безпекову співпрацю у форматі Тримор'я – Зеленський
Президент сказав, що потрібний спільний захист енергетики, резервне живлення та спільна логістика.
Президент України Володимир Зеленський 29 квітня взяв участь у саміті Тримор'я у форматі онлайн та наголосив на безпековій співпраці. 
 
Про це голова держави повідомив у соцмережах.
 
"Чудово, що формат Тримор’я працює. І я вірю: з урахуванням усього, що відбувається навколо, у нас буде ще більше причин залишатися єдиними та співпрацювати", – сказав український президент під час виступу. 
 
У промові він згадав про блекаут у Іспанії та Португалії та сказав, що сам факт того, що такий масштабний збій може статися, – це виклик, на який необхідно відповісти разом.
 
"Учора я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам", – сказав Зеленський і додав, що Україна має унікальні знання та досвід, і готові поділитися, особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у регіоні. 
 
Він зазначив, що співпраця потрібна у захисті енергетики, резервному живленні та спільній логістиці. 
 
Президент запропонував захистити енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. 
 
"Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", – зазначив Зеленський. 
 
За словами Зеленського, регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати країнам у разі кризи. 
 
"Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці росії та бути краще підготовленими", – зазначив український президент і сказав, що, щоб усе це справді стало реальністю, потрібен тривалий мир, якого можна досягнути, об'єднавшись.
 
Він подякував усім присутнім, хто підтримує Україну та її дипломатичні зусилля і закликав зберігати зберігати тиск на росію. За словами Зеленського, кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти Україні досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів, і саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії.
 
"Тож, будь ласка, залишайтеся з Україною. Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує", – сказав Зеленський. 
 
Президент також згадав про білорусь. За його словами, цього літа росія "готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями". 
 
"Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", – наголосив він і зазначив, що до співпраці готові українські міністерства та інші установи і структури, зокрема розвідка, яка готова ділитися інформацією про загрози. 

 

війна в УкраїніЗеленський.росія окупанти

Останні матеріали

Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 07:18
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється