Україна пропонує безпекову співпрацю у форматі Тримор'я – Зеленський

Президент сказав, що потрібний спільний захист енергетики, резервне живлення та спільна логістика.

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня взяв участь у саміті Тримор'я у форматі онлайн та наголосив на безпековій співпраці. Про це голова держави повідомив у соцмережах.

"Чудово, що формат Тримор’я працює. І я вірю: з урахуванням усього, що відбувається навколо, у нас буде ще більше причин залишатися єдиними та співпрацювати", – сказав український президент під час виступу.

У промові він згадав про блекаут у Іспанії та Португалії та сказав, що сам факт того, що такий масштабний збій може статися, – це виклик, на який необхідно відповісти разом.

"Учора я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам", – сказав Зеленський і додав, що Україна має унікальні знання та досвід, і готові поділитися, особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у регіоні.