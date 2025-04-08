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Україна пропонує партнерам тестування озброєння на полі бою – Міноборони

08 квітня 2025, 18:35
Україна пропонує партнерам тестування озброєння на полі бою – Міноборони
Фото: firtka.if
Серед пріоритетних напрямів співпраці – антидронові рішення та модернізація вже діючого озброєння
Україна запропонувала партнерам можливість тестування їхньої оборонної продукції під час ведення бойових дій та закликала налагодити довгострокове партнерство.
 
Про це заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін під час виступу на естонсько-українському оборонно-промисловому форумі, який відбувся у Києві.
 
Як повідомляється, у заході взяв участь міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, а також представники промисловості обох країн, урядовці та експерти.
 
"Естонія - справжній друг нашої країни, і ми маємо нарощувати промислову співпрацю. Серед можливостей, які пропонує Україна міжнародним партнерам, - тестування продукції у реальних умовах бойових дій та розвиток довгострокового партнерства у межах спільних підприємств", - зазначив Чуркін.
 
Заступник міністра окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги від естонських союзників, зокрема антидронові рішення та модернізація озброєння, яке вже діє на полі бою.
 
Він також подякував Естонії за системну та сильну підтримку.
 
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою висловив сподівання, що естонсько-український оборонно-промисловий форум стане платформою, яка допоможе створити нові можливості у сфері оборонного виробництва та обміну технологіями.
 
"Естонія готова ділитися власним досвідом у сфері ІТ та цифрової трансформації", - зазначив він.

 

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