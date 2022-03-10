ПОЛІТИКА НОВИНИКиїв тепер обіцяє надавати Вашингтону повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна пропонує США нові умови для надання ракет ATACMS
Фото: Defense Express
Україна пропонує адміністрації президента США Джо Байдена узгоджувати потенційні цілі в разі передачі ЗСУ ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS.
Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США.
Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.
Подібна прозорість дає США "право вето" на дії ЗСУ. Такий підхід дозволить США не побоюватися ударів по рф, які можуть спровокувати ескалацію конфлікту між двома країнами.
Раніше iPress повідомляв, що Держдеп США відреагував на погрози росії щодо поставок Україні ракет ATACMS.
Довідково
ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена досі вважає, що надання цих систем може бути ескалаційним, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. Зараз максимальна дальність зброї, яку США надають Україні, становить близько 80 кілометрів.
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03 10 2022 19:12 МЕДІА
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