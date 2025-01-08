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ПОЛІТИКА

Україна пропонує Угорщині звільнити місце в ЄС та НАТО

08 січня 2025, 12:14
Україна пропонує Угорщині звільнити місце в ЄС та НАТО
Фото: з відкритих джерел
Всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку та людей альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу.

Міністерство закордонних справ наголошує, що Україна готова зайняти вільне місце в Європейському Союзі і НАТО, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД і ОДКБ.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Чергові маніпулятивні заяви керівництва Угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором рф нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання", - йдеться у заяві.

Зокрема, в МЗС нагадали, що у заяві від 1 січня 2025 року Європейська Комісія чітко зазначила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку.

"Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була росія. Протягом десятиліть кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця", - наголошується у заяві.

Крім того, Єврокомісія та європейські уряди успішно працюють разом задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності. Всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку та людей альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу.

"Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову", - відзначається у заяві.

Разом з тим, як сказано у заяві, намагаючись всупереч здоровому глузду зберегти залежність від росії, ці дві країни також фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, і натомість зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США", - наголошується у заяві.

УгорщинаНАТОЄвросоюзУкраїнавійна

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