Україна просить США продовжити ленд-ліз на 2024 рік

Посол пояснила, чому важливо, щоб Конгрес США продовжив дію закону про ленд-ліз.

Конгрес США декілька разів ухвалював зміни до бюджету і виділяв Україні допомоги за трьома основними військовими програмами. Але повинен залишатися і четвертий інструмент - ленд-ліз.

Про це повідомила в інтерв’ю посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова держкомпанії "Суспільне".

"Президент Байден подав нові зміни до бюджету, додаткове фінансування для України. Ми дуже сподіваємось, що нам вдасться переконати Конгрес, і Конгрес нас підтримає і ухвалить їх, але якщо ні, то ми не можемо опинитись в ситуації, коли взагалі не буде ніякої можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю", - сказала вона.

Тому, за словами Маркарової, важливо, щоб закон про ленд-ліз, який завершується в кінці вересня, залишався, як четвертий інструмент можливої допомоги.

"Подано поправки до закону NDA, це так званий військовий бюджет, який вже розглянули у липні. Поправка в Палаті представників про подовження ленд-лізу на весь 2024 рік уже пройшла: в Сенаті вона подана, і ми чекаємо, коли буде так звана конференція між Палатою представників і Сенатом, на якій буде вирішено синхронізація двох законопроектів", - додала посол.

Посол пояснила, чому важливо, щоб Конгрес США продовжив дію закону про ленд-ліз.

"Ми не купуємо самі зброю, яка виділяється США, але бюджетні правила тут чітко працюють, тому Пентагон для виділення нам зброї повинен мати на це повноваження. Якщо ці повноваження закінчаться, тоді наступний варіант сьогодні буде - підписувати договори оренди або лізингу, застосувати акт про ленд-ліз і отримувати те ж саме, що є в програмі PDA президентських виділень за цим актом. Саме тому він дуже важливий", - пояснила Маркарова.

За словами Маркарової, у Конгресі на прохання України вносять поправку про подовження ленд-лізу, але американські законодавці також розуміють і чітко висловлюють, що "пріоритет зараз - продовження цієї бюджетної допомоги".

"На сьогодні змінами до бюджету за два роки уже конгресом виділено 113 млрд доларів для України, а також пов'язані з нашою війною для східного флангу НАТО та інших країн і 66 млрд доларів ми вже отримали. Для нас теж пріоритет - максимальні зміни до бюджету і допомога. Однак ми дуже хочемо мати цей акт про ленд-ліз, як четвертий інструмент, який в разі чого ми теж можемо застосувати, тому ми просимо, щоб він був подовжений", - сказала посол.

За її словами, якщо у Конгресі виникнуть дискусії щодо допомоги і якщо вони триватимуть кілька місяців, то виникне перерва між коштами, які вже вичерпані і які ще тільки будуть виділені.

"Ми не можемо собі дозволити цю паузу. Тому навіть, беручи в оренду і в лізинг, це зобов'язання, які ми будемо відображати у себе в балансі, це те що треба буде повертати і компенсувати, але якщо буде варіант: немає зброї чи зброя в оренду, звичайно, ми будемо брати її в оренду", - наголосила Маркарова.