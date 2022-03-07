Україна просить Туреччину арештувати судно "Жибек Жоли", що вивозить зерно з Бердянська

Правоохоронці просять Туреччину "провести огляд цього морського судна, вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи, вимагати інформацію про місцезнаходження такого зерна"

Україна просить Туреччину затримати та арештувати судно "Жибек Жоли" під російським прапором, що вивозить українське зерно з порту Бердянська.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України.

Деталі: Представник з посиланням на отриману від морської адміністрації країни інформацію повідомив, що судно "Жибек Жоли" дедвейтом 7146 тонн завантажило першу партію зерна - 4500 тонн.

Однак, у листі від 30 червня до Мін'юсту Туреччини окремо українська прокуратура повідомила, що "Жибек Жоли" причетний до "незаконного вивезення українського зерна" з Бердянська і прямував до Карасу, Туреччина, з 7000 тоннами вантажу. Це більше за зазначений посадовцем вантаж.

Правоохоронці просять Туреччину "провести огляд цього морського судна, вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи, вимагати інформацію про місцезнаходження такого зерна".

Україна готова провести спільне розслідування з турецькою владою.

Казахська компанія KTZ Express підтвердила Reuters, що судно "Жибек жоли" належить компанії, але повідомила, що воно було взято на умовах бербоут-чартера (у торговому мореплаванні договір фрахтування судна без екіпажу – Ред.) російською компанією Green-Line, яка не фігурувала в санкційному списку.