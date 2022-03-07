Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна просить Туреччину арештувати судно "Жибек Жоли", що вивозить зерно з Бердянська

Правоохоронці просять Туреччину "провести огляд цього морського судна, вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи, вимагати інформацію про місцезнаходження такого зерна"
Україна просить Туреччину затримати та арештувати судно "Жибек Жоли" під російським прапором, що вивозить українське зерно з порту Бердянська.
Україна просить Туреччину арештувати судно "Жибек Жоли", що вивозить зерно з Бердянська Фото: english.ruvr.ru

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України.

Деталі: Представник з посиланням на отриману від морської адміністрації країни інформацію повідомив, що судно "Жибек Жоли" дедвейтом 7146 тонн завантажило першу партію зерна  -  4500 тонн.

Однак, у листі від 30 червня до Мін'юсту Туреччини окремо українська прокуратура повідомила, що "Жибек Жоли" причетний до "незаконного вивезення українського зерна" з Бердянська і прямував до Карасу, Туреччина, з 7000 тоннами вантажу. Це більше за зазначений посадовцем вантаж.

Правоохоронці просять Туреччину "провести огляд цього морського судна, вилучити зразки зерна для судово-медичної експертизи, вимагати інформацію про місцезнаходження такого зерна".

Україна готова провести спільне розслідування з турецькою владою.

Казахська компанія KTZ Express підтвердила Reuters, що судно "Жибек жоли" належить компанії, але повідомила, що воно було взято на умовах бербоут-чартера  (у торговому мореплаванні договір фрахтування судна без екіпажу – Ред.)   російською компанією Green-Line, яка не фігурувала в санкційному списку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2022 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.