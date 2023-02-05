Україна просить Європу збільшити експорт електроенергії, аби вимкнень стало менше

Україна очікує від Європи збільшення експорту електроенергії та додаткових генераторів.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в телемарафоні

«Два гігавати, або 2000 мегават – це те, що можуть пропустити мережі, які поєднують Україну та Європу. Вони потрібні нашій енергосистемі, бо цього тижня в робочі дні дефіцит у години "пік" становив трохи більше 4000 мегават. Всі споживачі відчують це поповнення по одному показнику: стане менше відключень і їхній час скоротиться», - заявив Герус.

Голова Комітету ВР додав, що раніше у Євросоюзі діяло обмеження - експортуватися могло до 700 мегават електроенергії: у ЄС боялися збільшувати обсяг, прагнучи зберегти резерви генерації на європейській стороні.

«Тож заява керівника ЄС (президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн) про готовність збільшити експорт електроенергії - це хороша новина. Сподіваємося, що бачитимемо збільшення імпорту у найближчі тижні», - повідомив Андрій Герус.