Україна проситиме ЄС ввести санкції проти компаній з Бангладеш
27 червня 2025, 13:53
Фото: з вільного доступу
Київ обурений імпортом зерна з окупованих територій.
Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти підприємств із Бангладеш, які, за її даними, імпортують пшеницю з тимчасово окупованих росією територій.
Про це 0https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ukraine-calls-eu-sanctions-bangladeshi-entities-import-stolen-grain-2025-06-27/ посол України в Індії Олександр Поліщук в коментарі агентству Reuters.
За словами дипломата, українське посольство направило уряду Бангладеш щонайменше чотири офіційні звернення з вимогою відмовитися від закупівлі понад 150 тисяч тонн зерна, яке, ймовірно, було вивезене з окупованих регіонів та відправлене через російський порт Кавказ. Звернення залишилися без відповіді.
"Це злочин", — наголосив Поліщук.
За його словами, російські компанії змішують крадене українське зерно з російським, аби приховати його походження. Україна передасть результати власного розслідування партнерам з ЄС із проханням вжити заходів.
Reuters також повідомляє, що в дипломатичних листах вказані назви та реєстраційні номери суден, які з листопада 2024 року по червень 2025 року відправлялися до Бангладеш із портів Севастополь, Керч, Бердянськ і Кавказ.
У МЗС Бангладеш та росії від коментарів відмовилися. Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив агентству, що імпорт зерна з територій, окупованих росією, заборонено, і країна не купує крадену пшеницю.