Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна проситиме ЄС ввести санкції проти компаній з Бангладеш

27 червня 2025, 13:53
Україна проситиме ЄС ввести санкції проти компаній з Бангладеш
Фото: з вільного доступу
Київ обурений імпортом зерна з окупованих територій.
Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти підприємств із Бангладеш, які, за її даними, імпортують пшеницю з тимчасово окупованих росією територій. 
 
Про це 0https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ukraine-calls-eu-sanctions-bangladeshi-entities-import-stolen-grain-2025-06-27/ посол України в Індії Олександр Поліщук в коментарі агентству Reuters.
 
За словами дипломата, українське посольство направило уряду Бангладеш щонайменше чотири офіційні звернення з вимогою відмовитися від закупівлі понад 150 тисяч тонн зерна, яке, ймовірно, було вивезене з окупованих регіонів та відправлене через російський порт Кавказ. Звернення залишилися без відповіді.
 
"Це злочин", — наголосив Поліщук.
 
За його словами, російські компанії змішують крадене українське зерно з російським, аби приховати його походження. Україна передасть результати власного розслідування партнерам з ЄС із проханням вжити заходів.
 
Reuters також повідомляє, що в дипломатичних листах вказані назви та реєстраційні номери суден, які з листопада 2024 року по червень 2025 року відправлялися до Бангладеш із портів Севастополь, Керч, Бердянськ і Кавказ.
 
У МЗС Бангладеш та росії від коментарів відмовилися. Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив агентству, що імпорт зерна з територій, окупованих росією, заборонено, і країна не купує крадену пшеницю.

 

зерновійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється