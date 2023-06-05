Україна проти росії: в суді ООН у Гаазі пройдуть усні слухання справи

У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться слухання щодо порушення рф своїх зобов’язань за двома конвенціями.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Відповідно до встановленого судом графіку відбудеться два раунди виступів сторін: 6 та 12 червня виступає юридична команда України, 8 та 14 червня – росії, поінформувало зовнішньополітичне відомство.

Під час слухань сторони концентровано представлять свою позицію, викладену під час тривалої стадії обміну письмовими документами, що розпочалася в червні 2018 року. МЗС підкреслило, що на цьому етапі суд лише заслуховує сторони і може поставити додаткові запитання. Винесення Судом остаточного рішення в справі очікується пізніше.