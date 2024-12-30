Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна провела 11-й обмін полоненими з рф — додому повернулись 189 українців

30 грудня 2024, 17:17
Україна провела 11-й обмін полоненими з рф — додому повернулись 189 українців
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Серед них традиційно і військові, і цивільні.

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.

За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

В Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – Тероборони);
  • 43 військових Нацгвардії;
  • 33 прикордонники;
  • 24 бійці військово-морських сил.

Також з неволі повернулися двоє цивільних.

Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.

Чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.

війнаобмін полоненимиполонені

Останні матеріали

Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється