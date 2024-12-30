Україна провела 11-й обмін полоненими з рф — додому повернулись 189 українців
У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", - написав Зеленський.
За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.
В Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – Тероборони);
- 43 військових Нацгвардії;
- 33 прикордонники;
- 24 бійці військово-морських сил.
Також з неволі повернулися двоє цивільних.
Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.
Чимало громадян України перебували в російському полоні понад 2,5 роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.
Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.