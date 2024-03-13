Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо безпекової угоди

13 березня 2024, 18:15
Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо безпекової угоди
Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її ключові елементи.

На виконання Спільної декларації G7 Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква. До складу делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо.

Фінська сторона була представлена делегацією урядовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.

"Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, узгоджено графік подальших переговорів", - йдеться в повідомленні.

Фінляндіявійна в Україніросія окупантигарантії безпеки Україні

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється